Труп обнаружили на одной из улиц Петрозаводска

Страшную находку сделали возле частных домов на Перевалке.

Сегодня днем, 8 июня, на улице Олонецкая в Петрозаводске был найден труп человека. Страшную находку сделали на заросшем участке возле гаражей и частных домов, на перекрестке Олонецкой улицы и Тракторного переулка.

В МВД «Столице на Онего» подтвердили, что было найдено тело человека. Подробности трагедии в настоящий момент уточняются.

Напомним, ранее было завершено расследование уголовного дела об убийстве адвоката в Петрозаводске.