Труп обнаружили на окраине Петрозаводска

В Соломенном на улице обнаружили тело человека.

Про обнаружение тела мужчины написали в паблике «ТОС СОЛОМЕННОЕ».

Труп был найден в воскресенье, 8 октября, возле дома по адресу: улица Тимоскайнена, 3.

В паблике ищут родственников погибшего, которые, предположительно, живут в Петрозаводске.

В комментариях написали, что регулярно видели погибшего в Соломенном. По словам местной жительницы, последний раз она видела этого человека в магазине. «Опять живого места не было на лице», — прокомментировала она.