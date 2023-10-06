Труп обнаружили на окраине Петрозаводска

В Соломенном на улице обнаружили тело человека.
Про обнаружение тела мужчины написали в паблике «ТОС СОЛОМЕННОЕ».
Труп был найден в воскресенье, 8 октября, возле дома по адресу: улица Тимоскайнена, 3.
В паблике ищут родственников погибшего, которые, предположительно, живут в Петрозаводске.
В комментариях написали, что регулярно видели погибшего в Соломенном. По словам местной жительницы, последний раз она видела этого человека в магазине. «Опять живого места не было на лице», — прокомментировала она.
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