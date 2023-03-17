Труп одинокого мужчины нашли в квартире в отдаленном районе Петрозаводска

Вечером 19 марта спасатели по тревоге выезжали на Птицефабрику, где горожане пожаловались на неприятный запах в одной из квартир.

Вечером воскресенья, 19 марта, жители одного из домов на Птицефабрике в Петрозаводске позвонили в МЧС с жалобой на неприятный запах, исходящий из одной из квартир, где проживает одинокий мужчина.



Как нам сообщили в пресс-службе МВД Карелии, когда спасатели вскрыли дверь в жилище, то обнаружили тело безработного хозяина.



«Обнаружен с гнилостными изменениями труп. Мужчина 1965 года рождения, проживавшего там же, безработного. Назначено вскрытие», - сообщили полицейские.



По информации пресс-службы регионального МВД, в Следкоме Карелии назначена доследственная проверка.