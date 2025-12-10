Труп пожилой женщины обнаружили в закрытой квартире в Петрозаводске

Спасатели вскрыли дверь в квартиру, где обнаружили тело 67-летней женщины.
10 декабря в запертой квартире в Петрозаводске спасатели обнаружили труп 67-летней женщины, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— Специалистам Карельской республиканской поисково-спасательной службы (…) поступило сообщение о необходимости вскрыть дверь квартиры по заявке полиции. Проживающая женщина 1958 г. р. не выходит на связь, дверь закрыта изнутри, — пояснили в ведомстве.
Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе регионального МВД, криминальной составляющей в смерти пенсионерки обнаружено не было.
Ранее в закрытой квартире дома на улице Фрунзе в столице Карелии пожарные нашли тело 76-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия выясняются.