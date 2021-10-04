Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой

В гарнизоне Бесовец обнаружен труп прапорщика, об этом сообщают источники «Столицы на Онего».

Тело 26-летнего прапорщика было обнаружено в гарнизоне при воинской части в Бесовце. Об этом сообщил источник «Столицы на Онего». По имеющейся информации, контрактник мог покончить с собой в воскресенье, третьего октября.

Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что им поступал вызов по данному происшествию.

В Следкоме Карелии «Столице на Онего» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.