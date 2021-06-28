Трупный запах из квартиры встревожил жильцов дома в Петрозаводске

Два мертвых человека были найдены в воскресенье, 27 июня, в разных городах Карелии, сообщили в МЧС республики.

Как сообщили в МЧС Карелии, 27 июня в 10.46 на пункт дежурно-спасательной службы поступил звонок из полиции с просьбой об оказании помощи при вскрытии квартиры. В одном из домов Петрозаводска жильцы пожаловались на трупный запах из квартиры.

Прибывшие на место вызова спасатели при помощи шанцевого инструмента открыли дверь в квартире и обнаружили умершую одинокую пенсионерку.

В этот же день в Беломорске в 15.04 полиция также обратилась за помощью к спасателям с просьбой открыть дверь квартиры, хозяин которой долго не выходил на связь.

В результате за закрытыми дверями квартиры был обнаружен труп мужчины.