Реклама
Прислать новость
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии 29
28.06.2021 15:20
Родители 11-классников лицея Петрозаводска подарили детям на выпускной выступление «рок-группы» (ВИДЕО) 8
28.06.2021 16:15
Водитель на грузовике насмерть задавил дорожного рабочего (ФОТО)
28.06.2021 12:03

Трупный запах из квартиры встревожил жильцов дома в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:16, 29 Июня 2021
фото: © shutterstock.com

Два мертвых человека были найдены в воскресенье, 27 июня, в разных городах Карелии, сообщили в МЧС республики.

Как сообщили в МЧС Карелии, 27 июня в 10.46 на пункт дежурно-спасательной службы поступил звонок из полиции с просьбой об оказании помощи при вскрытии квартиры. В одном из домов Петрозаводска жильцы пожаловались на трупный запах из квартиры.

Прибывшие на место вызова спасатели при помощи шанцевого инструмента открыли дверь в квартире и обнаружили умершую одинокую пенсионерку.

В этот же день в Беломорске в 15.04 полиция также обратилась за помощью к спасателям с просьбой открыть дверь квартиры, хозяин которой долго не выходил на связь.

В результате за закрытыми дверями квартиры был обнаружен труп мужчины.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»