Трупы телят нашли в лесу в Карелии

Специалисты ветеринарной службы ликвидировали потенциальный источник инфекции в Олонецком районе.

Как пишут в официальном паблике Республиканского центра ветеринарии и консультирования, в январе в лесном массиве в Олонецком районе обнаружили трупы телят. Об этом Минприроды Карелии сообщило специалистам службы. Представители Центра отправились на место с мобильной установкой для уничтожения биологических отходов.

Сотрудники ветеринарной службы провели отбор проб патологического материала для исключения возбудителя сибирской язвы и ящура — получены отрицательные результаты. Биологические отходы общим весом 460 кг были уничтожены: трупы телят сожгли. Место их обнаружения дезинфицировали.

В Республиканском центре ветеринарии и консультирования напомнили, несанкционированный сброс (захоронение) трупов животных, может повлиять на эпизоотическую обстановку в регионе, создавая почвенные очаги инфекции, а также являются привлекательными местами для диких животных и птиц.

Ранее сообщалось, свиноводческое предприятие в Кондопожском районе нарушило несколько ветеринарных требований, создав опасность возникновения очага африканской чумы свиней.