Труженица тыла отметила 95-летний юбилей

Валентина Дмитриевна после войны вернулась в Карелию и трудилась здесь всю жизнь.

95 лет исполнилось труженице тыла и преданному преподавателю истории Валентине Дмитриевне Тайбаковой. В начале войны девочку с родителями эвакуировали в Архангельскую область, где Валентина и окончила школу. Однако учиться поступила на исторический факультет в родном Петрозаводске.

После университета по распределению попала в село Шуньга на место учителя, а после заняла должность директора школы в деревне Леппясюрья. А с 1956 года посвятила 30 лет своей жизни преподаванию истории в кемской железнодорожной школе.