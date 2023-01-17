ЦБК и Училище олимпийского резерва в Карелии заставили снести арку, угрожавшую дому разрушением

Кондопожский ЦБК и Училище олимпийского резерва вынуждены были исполнить решение суда и демонтировать арку, из которой разрушался фасад дома.

В минувшую среду, 18 января, в Кондопоге была демонтирована арка, присоединенная от здания профилактория, расположенного в доме №10, к дому №8 по улице М. Горького. Таким образом было исполнено решение Кондопожского городского суда.

В судебной инстанции рассказали, что ранее с иском обращалось местное предприятие ЖКХ, обслуживающее многоквартирный дом №8. В ходе обследования многоэтажки установлено, что из-за отсутствия системы водоотвода на поверхности арки, присоединенной от здания профилактория, происходило частичное разрушение фасада дома.

По решению суда АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» и Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Мурманской области и Карелии, осуществляющее полномочия по управлению и распоряжению федеральным имуществом, в течение двух месяцев должны были демонтировать опасную арку. Кроме того, ответчики обязаны были восстановить фасад дома №8. Но они подали апелляционные жалобы.

Верховный суд Карелии признал, что содержание спорной арки, устранение последствий ее ненадлежащего содержания отнесены к полномочиям лица, которому имущество передано в оперативное управление. Этим лицом оказалось Государственное училище олимпийского резерва Кондопоги. Было принято новое решение о возложении на училище и Кондопожский ЦБК в течение 4 месяцев обязанности по демонтажу арки и восстановлению фасада многоквартирного дома №8 по ул. М.Горького. Расходы на указанные мероприятия возложены пропорционально принадлежащих им долей в праве собственности на общее имущество в здании профилактория.

Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат подал кассационную жалобу, которая Третьим кассационным судом общей юрисдикции была оставлена без удовлетворения.