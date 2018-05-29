ЦБК в Карелии первым в России начал выпуск белой упаковочной бумаги

Впервые в истории отечественной целлюлозно-бумажной промышленности на Сегежском ЦБК выпущена первая партия микрокрепированной белой упаковочной бумаги.

Как сообщили в пресс-службе Segezha Group, пробная партия бумаги будет использована для производства нового вида мешков на заводе "Сегежская упаковка". Руководство комбината рассчитывает, что вскоре 50% продукции бумагоделательной машины будет составлять белая упаковочная бумага.

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