«Целенаправленно, с желанием, с результатами», — Парфенчиков поделился итогами работы культурного нацпроекта

По проекту «Культура» в Карелии работают уже четыре года.

В личном профиле 25 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об итогах нацпроекта «Культура», в рамках которого проходил капремонт домов культуры и музыкальных школ, создавались модельные библиотеки и виртуальные концертные залы, обучали педагогов и закупали новое оборудование для музеев.

Как подчеркнул губернатор, по проекту в Карелии работают уже четыре года, в помощь — федеральные средства и бюджет республики. «Да, не все можно сделать сразу, но работаем: целенаправленно, с желанием, с результатами», — заключил Артур Парфенчиков.

Основными итогами глава республики поделился в карточках.