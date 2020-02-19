Целевое обучение специалистов для ведущих предприятий началось в Петрозаводске

Управление труда и занятости Карелии получило заявки от нескольких ведущих предприятий Петрозаводска на обучение специалистов, которых они собираются принять на работу.
Заявки поступили из ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод", ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш", петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" - "Петрозаводскмаш", ООО «Инженерный центр "ЭФЭР", МУП "Городской транспорт", ООО "Лифтсервис".
После успешного окончания обучения работодатели гарантируют трудоустройство на предприятиях.
Какие им нужны специалисты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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