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Целевое обучение специалистов для ведущих предприятий началось в Петрозаводске

Новости. Общество
15:09, 19 Февраля 2020
фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Управление труда и занятости Карелии получило заявки от нескольких ведущих предприятий Петрозаводска на обучение специалистов, которых они собираются принять на работу.

Заявки поступили из ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод", ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш", петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" - "Петрозаводскмаш", ООО «Инженерный центр "ЭФЭР", МУП  "Городской транспорт", ООО "Лифтсервис".

После успешного окончания обучения работодатели гарантируют трудоустройство на предприятиях.

Какие им нужны специалисты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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