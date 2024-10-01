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Целлюлозный завод в Питкяранте подключен к сетевому газу в рамках Петербургского международного газового форума

Новости. Экономика
21:15, 10 Октября 2024
фото: Газпром газораспределение Петрозаводск/ВК

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Сегодня, 10 октября, завод получил доступ к природному газу.

Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума – 2024 в режиме телемоста состоялась торжественная церемония запуска новых объектов газоснабжения и газификации потребителей в 25 регионах во всех федеральных округах Российской Федерации. В мероприятии приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Министр энергетики РФ Сергей Цивилев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, главы российских регионов.

В Карелии объектом пуска газа в рамках форума стал целлюлозный завод г. Питкяранта, сегодня завод получил доступ к природному газу. В торжественном мероприятии в Питкяранте приняли участие Премьер-министр Республики Карелия Александр Чепик, Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов, заместитель Генерального директора - исполнительный директор ООО «РК-Гранд» Анна Горковенко, главный инженер - первый заместитель генерального директора "Газпром газораспределение Петрозаводск" Сергей Петрушенков.

Согласно проекту на заводе предполагалось перевести с мазута на природный газ ТЭЦ и известерегенерационную печь химического цеха. Для этих целей построена газораспределительная сеть протяженностью 420 метров с максимальным часовым расходом газа до 11,5 тысяч метров кубических в час. В настоящее время завершена первая часть проекта - перевод на газ печи химического цеха, где сейчас выполняются пуско-наладочные работы. Подключение ТЭЦ запланировано вторым этапом в августе 2025 г.

- Еще один объект нашей республики получил возможность пользоваться современным энергоресурсом. Уверены - это выгодное энергетическое решение для эффективной деятельности промышленного предприятия. Это знаковое событие и для компании, и для Республики Карелия, и для «Газпром газораспределение Петрозаводск». Мы убеждены, что развитие промышленности является неотъемлемой частью комплексного развития нашей республики, и для нас важно, что мы вносим в это свой вклад, - отметил Сергей Петрушенков.

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