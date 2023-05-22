Целый райцентр в Карелии остался без воды

В поселке Лоухи из-за коммунальной аварии прервалось водоснабжение, сообщили районные власти.
В четверг, 25 мая, жители поселка Лоухи остались без воды, сообщается в официальном паблике районных властей.
Водоснабжение обещают вернуть примерно к полудню.
За дополнительной информацией стоит обращаться в ЕДДС Лоухского района по телефонам: +7 960-210-77-74 , 8 (814-39) 5-21-38.
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