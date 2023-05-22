Целый райцентр в Карелии остался без воды

В поселке Лоухи из-за коммунальной аварии прервалось водоснабжение, сообщили районные власти.

В четверг, 25 мая, жители поселка Лоухи остались без воды, сообщается в официальном паблике районных властей.



Водоснабжение обещают вернуть примерно к полудню.



За дополнительной информацией стоит обращаться в ЕДДС Лоухского района по телефонам: +7 960-210-77-74 , 8 (814-39) 5-21-38.