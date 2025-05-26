ЦЕМЕНТУМ в Карелии: возрождение карьера — рабочие места и новые возможности

Разработка месторождения малинового кварцита в бухте Шокша более двух веков назад дала старт развитию горного дела в регионе.

Многие местные жители помнят работу карьера еще в советский период и рады возрождению знаменитого предприятия.

ЦЕМЕНТУМ на Шокшинском карьере обеспечивает рабочие места для местного населения:

— около 80% сотрудников — жители Прионежского района;

— около 20% работников проживают непосредственно в Шокшинском вепсском поселении;

— по статистике компании, каждое рабочее место на предприятии создает не менее пяти рабочих мест у смежных и подрядных организаций.

Виктория Валерьевна Буторина, глава Шокшинского вепсского сельского поселения, отмечает:

«Я выросла здесь, рядом с этим карьером, как и многие жители нашего поселения. Для нас это не просто возобновление работы предприятия — это возвращение части нашей истории, традиций, которые мы помним с детства. Шокшинский карьер всегда был и остается важной частью нашей жизни».

Возрождение карьера создает для жителей региона перспективы стабильной работы в крупной российской компании с конкурентной оплатой труда, карьерным ростом и профессиональным развитием. ЦЕМЕНТУМ также проводит обучение персонала для повышения квалификации, безопасности и качества работы: стажировки для начальников смен, механиков, рабочих и курсы по операционным процессам, бизнес-стандартам и управленческим навыкам. Сотрудники предприятия обеспечены комфортными условиями труда и проживания — административно-бытовой комплекс был полностью отремонтирован и укомплектован новой техникой.

Помимо специалистов в штате, предприятие обеспечит работой множество местных компаний, оказывающих услуги по охране, ремонту, питанию и другим направлениям, что станет импульсом к развитию экономики региона.

Развивая промышленный потенциал Республики Карелия, ЦЕМЕНТУМ уделяет особое внимание социальной сфере — благополучию сотрудников предприятия и поддержке местных сообществ. Компания реализует проекты, направленные на устойчивое развитие и создание комфортной безопасной среды.