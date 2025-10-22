ЦЕМЕНТУМ внес вклад в обеспечение пожарной безопасности поселка Кварцитный

22 октября в поселке Кварцитный состоялась торжественная церемония открытия местной добровольной пожарной команды.
Теперь безопасность жителей поселка на новом уровне: наличие специализированной техники позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.
Создание местного пожарного подразделения — очень своевременное и востребованное решение, которое позволяет сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации до 6 минут. Ранее прибытия пожарной команды приходилось ожидать около получаса, за это время объекты пожаров — жилые и производственные здания, социально значимые строения (школы, сады) — уничтожались огнем практически полностью. Поэтому региональное управление МЧС вышло с инициативой о создании добровольной пожарной команды в населенном пункте. ООО «Цементум Северо-Запад» данную идею поддержало: для размещения пожарной техники был предоставлен гаражный бокс на территории карьера «Шокшинский кварцит», сам автомобиль был отремонтирован силами компании в июне–июле текущего года.
В рамках мероприятия руководителем карьера «Шокшинский кварцит» Павлом Шестаковым было подписано 4-стороннее соглашение о взаимодействии с Администрацией Шокшинского вепсского сельского поселения, Карельским республиканским отделением ВДПО и Региональным общественным учреждением «Добровольная пожарная команда Республики Карелия».
Сотрудники ЦЕМЕНТУМ, проживающие в поселке Кварцитный, также с готовностью откликнулись на инициативу по созданию добровольной пожарной команды и выразили желание участвовать в устранении чрезвычайных ситуаций на добровольной основе. После прохождения обучения им будет присвоен статус добровольных пожарных.
«Запрос на появление пожарной команды и специальной техники в Кварцитном существовал уже давно, а летний сезон 2025 года, когда в Карелии устанавливался пятый, самый высокий, класс пожарной опасности в лесах, только подчеркнул необходимость оперативного реагирования на пожары. Наши сотрудники проявили готовность вносить свой вклад в безопасность родного поселка, своих семей и соседей», — говорит руководитель карьера Павел Шестаков.
Вклад компании в реализацию проекта был отмечен Главным управлением МЧС России по Республике Карелия благодарственным письмом. Карьер «Шокшинский кварцит» продолжит поддерживать добровольное пожарно-спасательное подразделение, разделяя его главную цель — помогать людям и обеспечивать безопасность в поселке.