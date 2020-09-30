Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГИБДД Петрозаводска ищет, кто посмел нарушить ПДД в центре города под прицелом камер наблюдения 6
30.09.2020 12:02
Евросоюз потребовал незамедлительного и безоговорочного освобождения Юрия Дмитриева 27
30.09.2020 15:43
Большой белый внедорожник, нарушив правила ПДД, въехал на главную площадь Петрозаводска (ВИДЕО) 9
30.09.2020 11:16
Появилось фото с места смертельного ДТП, где погиб ребенок и пожилой мужчина 2
30.09.2020 15:40
Елена Аскерова оставляет адвокатскую деятельность 14
30.09.2020 15:00

Цена на бензин АИ-92 в Петрозаводске снизилась за неделю

Новости. Общество
09:59, 01 Октября 2020
фото: Артем Коротаев/ТАСС
Загрузка...

Стоимость бензина АИ-92 в Петрозаводске за неделю снизилась на 0,2%.

Об этом говорят данные проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 сентября.

Средняя цена на бензин АИ-92 составила 43 рубля 4 копейки.

Одновременно за ту же неделю дизельное топливо подорожало на 0,2% - до 49 рублей 49 копеек.

Стоимость других марок бензина не изменилась.

Ранее агентство РИА Рейтинг рассчитало, сколько бензина могут приобрести на свои зарплаты жители разных регионов России,в том числе в Карелии.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

Сегодня 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект"
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»