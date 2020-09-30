Цена на бензин АИ-92 в Петрозаводске снизилась за неделю

Стоимость бензина АИ-92 в Петрозаводске за неделю снизилась на 0,2%.

Об этом говорят данные проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 сентября.

Средняя цена на бензин АИ-92 составила 43 рубля 4 копейки.

Одновременно за ту же неделю дизельное топливо подорожало на 0,2% - до 49 рублей 49 копеек.

Стоимость других марок бензина не изменилась.

Ранее агентство РИА Рейтинг рассчитало, сколько бензина могут приобрести на свои зарплаты жители разных регионов России,в том числе в Карелии.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".