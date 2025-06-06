Цена на бензин в России обновила рекорд с начала года

Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 обновили максимумы в 2025 году.
Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на торгах на Петербургской бирже обновили максимум с начала 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость бензина марки АИ-92 сегодня, 16 июня, составила 61 412 рублей за тонну. Бензин марки АИ-95 также подорожал за день — на 1.59%, до 63 885 рублей за тонну.
Стоимость дизельного топлива составила 59 070 рублей за тонну, подорожав на торгах за день на 1.72%.
В настоящий момент в Росси действует разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона топлива в год.
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