Цена на бензин в России обновила рекорд с начала года

Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 обновили максимумы в 2025 году.

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на торгах на Петербургской бирже обновили максимум с начала 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бензина марки АИ-92 сегодня, 16 июня, составила 61 412 рублей за тонну. Бензин марки АИ-95 также подорожал за день — на 1.59%, до 63 885 рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива составила 59 070 рублей за тонну, подорожав на торгах за день на 1.72%.

В настоящий момент в Росси действует разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона топлива в год.