Цена на бензин в России побила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-92 в России обновила исторический максимум.

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга обновила исторический максимум, достигнутый летом позапрошлого года, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет агентство «Прайм».

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в четверг на 2,25%, до 58 548 рублей за тонну. Таким образом, цена марки превысила свой прошлый рекорд в 58 456 рублей, зафиксированный 13 августа 2021 года.

Помимо этого, стоимость марки Аи-95 увеличилась на 1,31%, до 66 589 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,52%, его стоимость составила 51 584 рубля за тонну. Также подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГи) — на 0,57%, до 25 691 рубля.

Подешевел по итогам торгов в четверг только мазут — на 0,28%, до 16 416 рублей. А цена авиакеросина выросла на 2,6%, до 64 662 рублей.