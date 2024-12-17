Цена на популярный овощи в Карелии за месяц взлетела на треть

В Карелиястате опубликовали изменения цен на продукты в ноябре.

В течение ноября 2024 года средняя цена на огурцы в магазинах республики выросла на 38%. По данным Карелястата, цена на этот овощ показала самый большой рост в минувшем месяце.

Помимо этого, серьезно подорожали лук (24.3%), капуста (24%), икра лососевых рыб (21,5%), картофель (18.8%). Более 5% подорожали виноград, помидоры, свекла, яблоки, рыба, оливковое масло, сыр, пшеничная мука, полукорченая и варено-копченая колбаса.

При этом орехи подешевели на 5.3%, черный чай - на 4.1%, мясные консервы для детского питания на 3.9%, лимон и зелень - на 3.2%.