Ценителей вин зовут на работу и готовы платить за нее неплохие деньги в Петрозаводске

В Карелии бар с винотекой ищет администратора, которому готов платить от 50 тыс. рублей.

Вакансия размещена сервисом по трудоустройству hh.ru.

Будущему специалисту необходимо организовывать и проводить мероприятия, работать с кассой, а также контролировать работу зала и винотеки.

«Данная вакансия отлично подойдет для настоящих ценителей вин», — говорится в сообщении о вакансии.