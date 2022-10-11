Ценителей вин зовут на работу и готовы платить за нее неплохие деньги в Петрозаводске

В Карелии бар с винотекой ищет администратора, которому готов платить от 50 тыс. рублей.
Вакансия размещена сервисом по трудоустройству hh.ru.
Будущему специалисту необходимо организовывать и проводить мероприятия, работать с кассой, а также контролировать работу зала и винотеки.
«Данная вакансия отлично подойдет для настоящих ценителей вин», — говорится в сообщении о вакансии.
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