Ценители природы Карелии взошли на «Гору Пастера» в Приладожье (ФОТО и ВИДЕО)

Высота горы Пииспанвуори в Сортавальском районе Карелии - 120,8 метра над уровнем Балтийского моря.

В паблике «Краеведческий клуб «Оберег». Карелия» опубликовали фотоотчет о пешей прогулке на гору Пииспанвуори.



Она расположена на берегу залива Кирьявалахти. Высота 120,8 метра над уровнем Балтийского моря. Пииспанвуори в переводе с финского языка - «Гора Пастера».



«Веселой, дружной компанией прогулялись на вершину горы. Тропинку проложили сами. Виды, конечно, потрясающие!», - написали в соцсети путешественники.



Там же появилось видео красот залива Кирьявалахти с высоты птичьего полета. Этот залив на Ладоге административно относится к Сортавальскому и Питкярантскому районам Карелии.





















