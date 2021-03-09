Центр единого обслуживания ООО "Энергокомфорт. Карелия" в ближайшие три дня работает по новому графику

Сейчас у ООО "Энергокомфорт. Карелия" горячая пора: клиенты получили квитанции за услуги энергоснабжения, и, как это обычно происходит, количество желающих посетить ЦЕО ООО "Энергокомфорт. Карелия" выросло.

Для удобства клиентов принято решение на три ближайших дня продлить время работы ЦЕО, расположенного по адресу ул. Кирова,49а до 19.00. Таким образом, центр единого обслуживания ООО "Энергокомфорт. Карелия" с 10 по 12 марта готов принимать посетителей с 8.30 до 19.00.

Напоминаем, что до 25 числа каждого месяца в ООО "Энергокомфорт. Карелия" необходимо передавать показания индивидуального прибора учета. Сделать это можно любым удобным для вас способом:



• На официальном сайте http://www.energokomfort-karelia.ru/ с помощью сервиса "Личный кабинет"

• По электронной почте pokazania@ek.karelia.ru

• По телефону колл-центра 56-04-31 с помощью голосового меню IVR-системы (робот принимает звонки круглосуточно)

• При оплате квитанции в любом банке или с помощью мобильных приложений банков

• При оплате квитанции в отделениях АО "Почта России"

Оплатить квитанцию необходимо в течение десяти дней с момента ее получения. Если у вас есть вопросы по начислению оплаты за электричество, сотрудники Энергокомфорта готовы помочь вам в ЦЕО по адресу ул. Кирова,49а. Для того, чтобы уточнить интересующую вас информацию, не обязательно приходить лично.

вы можете задать вопрос на сайте ООО "Энергокомфорт. Карелия" (форма "Задать вопрос") или с помощью электронного адреса electra@ek.karelia.ru. Сотрудники ООО "Энергокомфорт. Карелия" не оставят ваш вопрос без внимания.