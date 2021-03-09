Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Роспотребнадзор в Карелии проведет "горячую" линию по вопросам защиты прав потребителей 1
09.03.2021 18:00
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии 2
Сегодня 06:40
Учителям, врачам, пожарным, летчикам и спасателям упростили досрочный выход на пенсию 1
09.03.2021 20:40
"Он сжег более 500 калорий": девушка уличила парня в измене по фитнес-часам
09.03.2021 23:30
Певец брызнул перцовым баллончиком в лицо мужчине, которому не понравилась его музыка 3
09.03.2021 19:10
Девочка-подросток пропала без вести в столице Карелии (ФОТО) 1
Сегодня 12:38
Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам 1
09.03.2021 22:00

Центр единого обслуживания ООО "Энергокомфорт. Карелия" в ближайшие три дня работает по новому графику

Новости. Общество
15:27, 10 Марта 2021
фото: © "Энергокомфорт. Карелия"
Загрузка...

Сейчас у ООО "Энергокомфорт. Карелия" горячая пора: клиенты получили квитанции за услуги энергоснабжения, и, как это обычно происходит, количество желающих посетить ЦЕО ООО "Энергокомфорт. Карелия" выросло.

Для удобства клиентов принято решение на три ближайших дня продлить время работы ЦЕО, расположенного по адресу ул. Кирова,49а до 19.00. Таким образом, центр единого обслуживания ООО "Энергокомфорт. Карелия" с 10 по 12 марта готов принимать посетителей с 8.30 до 19.00.

Напоминаем, что до 25 числа каждого месяца в ООО "Энергокомфорт. Карелия" необходимо передавать показания индивидуального прибора учета. Сделать это можно любым удобным для вас способом:

• На официальном сайте http://www.energokomfort-karelia.ru/ с помощью сервиса "Личный кабинет"
• По электронной почте pokazania@ek.karelia.ru
• По телефону колл-центра 56-04-31 с помощью голосового меню IVR-системы (робот принимает звонки круглосуточно)
• При оплате квитанции в любом банке или с помощью мобильных приложений банков
• При оплате квитанции  в отделениях АО "Почта России"

Оплатить квитанцию необходимо в течение десяти дней с момента ее получения. Если у вас есть вопросы по начислению оплаты за электричество, сотрудники Энергокомфорта готовы помочь вам в ЦЕО по адресу ул. Кирова,49а. Для того, чтобы уточнить интересующую вас информацию, не обязательно приходить лично.

вы можете задать вопрос на сайте ООО "Энергокомфорт. Карелия" (форма "Задать вопрос") или с помощью электронного адреса electra@ek.karelia.ru. Сотрудники ООО "Энергокомфорт. Карелия" не оставят ваш вопрос без внимания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Аналитика

Сегодня 12:30
Капитал
Как восстановить здоровье после пневмонии или COVID-19, знают в "Костной клинике"!
COVID-19 по-прежнему не теряет своей актуальности, и есть случаи повторного заболевания.
Форель "в законе" 3
Сегодня 12:25
Готовимся к глазной операции: безопасно и комфортно
Сегодня 09:31
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией 1
09.03.2021 16:45
Камень преткновения 8
03.03.2021 11:00
Вся аналитика

Чтиво

09.03.2021 12:26
Без политики
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал о работе клиники, о пациентах, новых технологиях и профессионализме врачей.
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
04.03.2021 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»