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Центр единого обслуживания приостанавливает очный прием

Новости. Общество
13:06, 26 Января 2022
фото: © АО «ПКС-Водоканал»

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С сегодняшнего дня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Центр единого обслуживания на улице Гоголя, 60 приостанавливает очный прием посетителей.

Напоминаем, что передать показания счетчиков можно:

  • в личном кабинете на сайтах http://pks-vodokanal.ru/ или https://www.крц10.рф/
  • по телефону колл-центра 56-04-31
  • на сайте https://www.крц10.рф/ с помощью мессенджеров Viber и WhatsApp
  • с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн при оплате счета
  • по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru

Также показания можно передать при оплате квитанций в отделениях АО «Почта России», в офисе Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК и других банков.

Для юридических лиц:

По вопросам заключения, внесения изменений, расторжения договоров холодного водоснабжения и водоотведения с юридическими лицами просим обращаться по телефону 59-21-17 или писать на адрес электронной почты dogovor-sbyt@rks.karelia.ru.

Способы передачи показаний прибора учета:

Сведения о показаниях приборов учета потребителей-юридических лиц необходимо направлять на адрес электронной почты pribor@rks.karelia.ru.

Если вам необходимо оставить корреспонденцию для ООО «КРЦ» или АО «ПКС-Водоканал», сделать это можно у входа в ЦЕО – там установлен специальный ящик для приема писем и обращений, также письмо можно направить на электронный адрес krc-feedback@rks.karelia.ru.

На сайтах ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» вы можете записаться на онлайн-консультацию.

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