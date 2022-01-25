Центр единого обслуживания приостанавливает очный прием

С сегодняшнего дня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Центр единого обслуживания на улице Гоголя, 60 приостанавливает очный прием посетителей.

Напоминаем, что передать показания счетчиков можно:

в личном кабинете на сайтах http://pks-vodokanal.ru/ или https://www.крц10.рф/

по телефону колл-центра 56-04-31

на сайте https://www.крц10.рф/ с помощью мессенджеров Viber и WhatsApp

с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн при оплате счета

по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru

Также показания можно передать при оплате квитанций в отделениях АО «Почта России», в офисе Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК и других банков.

Для юридических лиц:

По вопросам заключения, внесения изменений, расторжения договоров холодного водоснабжения и водоотведения с юридическими лицами просим обращаться по телефону 59-21-17 или писать на адрес электронной почты dogovor-sbyt@rks.karelia.ru.

Способы передачи показаний прибора учета:

Сведения о показаниях приборов учета потребителей-юридических лиц необходимо направлять на адрес электронной почты pribor@rks.karelia.ru.

Если вам необходимо оставить корреспонденцию для ООО «КРЦ» или АО «ПКС-Водоканал», сделать это можно у входа в ЦЕО – там установлен специальный ящик для приема писем и обращений, также письмо можно направить на электронный адрес krc-feedback@rks.karelia.ru.

На сайтах ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» вы можете записаться на онлайн-консультацию.