Центр города на юге Карелии остался без электричества и воды

Последствия очередной аварии в городе Лахденпохья смогли быстро ликвидировать, но не до конца.

Новая авария, связанная с подачей электроэнергии, случилась сегодня вечером, 19 ноября, в городе Лахденпохья.

«В 21.35 на ТП на улице Ленина в городе Лахденпохья произошло отключение оборудования. Ремонтная бригада ПСК выехала для выяснения причин и ликвидации аварии. Центр города Лахденпохья без электроснабжения. Водозаборные сооружения тоже отключены от э/э», -0 сообщила глава района Оксана Жесткова.

Электроснабжения жилого сектора удалось восстановить в короткие сроки, однако с подключением насосных станций остались проблемы.

«МУП Водоканал пробует запустить и отладить работу систем», — отметила глава района, отдельно поблагодарив работника очистных, заметившего вспышку и сообщившего в ЕДДС, благодаря чему удалось быстро ликвидировать аварию.