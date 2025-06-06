Центр города Сортавала освободят от туристических автобусов

Зону для туристов с вместительной парковкой обустроят в городе Сортавала.

Проект по улучшению зоны для приема туристов в Сортавале был представлен в Москве накануне, 15 июля, на рассмотрение перед мэром Москвы Сергеем Собяниным и банкиром Германом Грефом. Презентовали его глава Сортавальского округа Сергей Крупин совместно с главой республики Артуром Парфенчиковым и зампредом правительства республики Виктором Россыпновым. Проект был одобрен, рассказал Сергей Крупин на своей странице в ВК.

— Он предусматривает создание парковки на 300 машин и 20 автобусов, обновление железнодорожной платформы и здания автовокзала, создание комфортной зоны отдыха, установку туалетов и озеленение территории. Общая стоимость работ оценивается в 350 миллионов рублей, — уточнил чиновник.

Он отметил, что создание такой туристической зоны с вместительной парковкой — это то, что необходимо городу, сейчас весь центр забит машинами и туристическими автобусами, особенно улицы Комсомольская, Суворова и Ленина. Сортавальцы жалуются, что из-за этих автобусов не видно фасады старинных зданий. К тому же, автобусы вынуждены стоять в центре с включенными двигателями, чтобы поддерживать работу кондиционеров. Этот шум, загрязняет воздух и создает пробки.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что Сортавала может получить 10 миллиардов рублей на развитие.