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Центр косметологии и медицины участвует в конкурсе «Лучший социальный проект» 2022 года

Новости. Общество
09:00, 29 Ноября 2022
фото: «Корпорация развития Республики Карелия»

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Карельская компания «Л-Стайл» успешно развивает проект в области социального предпринимательства.

Центр косметологии, эстетической и лазерной медицины «Л-стайл» работает в Петрозаводске уже 17 лет. Среди услуг компании – удаление сосудистых и кожных новообразований, массажи, аппаратный педикюр, ботулинотерапия, перманентный макияж и многое другое.

– Сегодня всё больше людей стремится участвовать в жизни общества, приносить реальную помощь окружающим. Патриотизм, доброта и милосердие всегда были базовыми ценностями в России. Достижением этого года для нас стала реализация социальной программы в сфере красоты и здоровья. Наши услуги предоставляются уязвимым слоям населения Карелии со значительным снижением стоимости, – говорит Наталья Леухина, управляющая Центром «Л-Стайл».

В компании проводятся акции для пенсионеров, малоимущих, инвалидов и многодетных мам. Для них выделяется определенное количество льготных мест для записи. Акция особенно популярна среди пенсионерок: они записываются на процедуры для здоровья и красоты. Не все специалисты города берутся за удаление папиллом, гемангиом, бородавок у детей – в «Л-Стайл» это возможно. Организация также трудоустраивает специалистов пенсионного и предпенсионного возраста. Такой подход позволил директору компании участвовать в конкурсе «Лучший социальный проект» в 2022 году.

За поддержкой ООО «Л-Стайл» обращается в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия. Организация уже поучила содействие в виде маркетинговых услуг – настройку таргетированной рекламы в соцсетях. Компании также оказали помощь в получении гранта: 470 тысяч рублей от Минэкономразвития Карелии позволили купить специализированный аппарат для работы подолога и обустроить кабинет для детского хирурга и уролога. Руководство организации как раз занимается получением лицензии на данный вид деятельности.

Узнать больше о доступных мерах поддержки предпринимательства можно в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 или по адресу наб. Гюллинга, 11.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама/ «Корпорация развития Республики Карелия»/ИНН 1001041869

 

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