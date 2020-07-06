Центр паллиативной медицинской помощи открылся в Карелии (ФОТО)

Центр разместился в бывшем здании Перинатального центра на улице Льва Толстого в Петрозаводске, сообщает Минздрав Карелии.

В минувший понедельник состоялось официальное открытие Центра паллиативной медицинской помощи, куда были переведены отделения, ранее находившиеся по разным адресам. По словам главного врача нового учреждения Игоря Воробьева, обустройство центра на новом месте обошлось в 15,6 млн рублей. На эти средства в четырехэтажном здании бывшего перинатального центра на Льва Толстого был проведен ремонт помещений, закуплены мебель и медицинское оборудование, организованы палаты респираторной поддержки для паллиативных больных. В новом здании пациенты размещаются в просторных, соответствующим образом оснащенных, 1-2-местных палатах. Все кровати – функциональные, со специальными противопролежневыми матрасами.



Столица на Онего

В центре несколько подразделений, включая отделения для онкологических пациентов и для пациентов с другими неизлечимыми заболеваниями.

Организована деятельность выездных мультидисциплинарных бригад для оказания помощи тяжелым пациентам на дому, включая обезболивание.



Столица на Онего

"В реестре паллиативных пациентов в настоящее время – более 4,5 тысяч человек. Жизнь фатальна и конечна, поэтому всегда есть такие пациенты. Мы создаем паллиативную службу по всей Карелии и будем развивать её. У нас все центральные районные больницы имеют лицензии на паллиативную помощь. Особое значение имеет развитие помощи в амбулаторных условиях, так как большинство терминальных пациентов находятся все-таки дома", − отметил участвовавший в открытии центра министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



Столица на Онего

Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава Карелии по паллиативной помощи Ирина Петрова, в республике работает региональная программа по развитию системы паллиативной медицинской помощи, включающая мероприятия по созданию кабинетов паллиативной помощи и выездных патронажных бригад в городских округах и муниципальных районах республики, организации работы дневного стационара для оказания паллиативной медицинской помощи, повышению качества и доступности обезболивания для больных, возможности лечения которых исчерпаны.



Столица на Онего

В 2019 году из федерального бюджета выделено 24,7 млн рублей, из республиканского – 1,6 млн, которые направлены на укрепление материально-технической базы отделений паллиативной медицинской помощи и обеспечение пациентов лекарственными препаратами, в том числе обезболивающими. Приобретено более 450 единиц различных медицинских изделий и расходных материалов для них. В 2020 году мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи будут продолжены: за счет средств федерального бюджета бюджету республики предусмотрена субсидия в объеме 19,6 млн рублей на приобретение оборудования и 8,3 млн − на лекарственное обеспечение.



Столица на Онего

"Центр паллиативной помощи является главным учреждением республики по оказанию этого вида помощи. Работа специалистов очень важная и тонкая. К этому вопросу мы подходили комплексно, необходимо было создать людям условия, чтобы уход из жизни был безболезненный и достойный, а также условия для работы специалистов. Я удовлетворен тем, что сегодня увидел", − сказал заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.