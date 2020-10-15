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Центр паллиативной помощи Карелии перепрофилируют под ковид-центр

Новости. Общество
16:32, 16 Октября 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал об увеличениие коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как пишет министр здравоохранения Карелии на своей странице в "ВКонтакте", число новых больных коронавирусом увеличивается. Вчера, 15 октября, в республике зарегистрирован 121 человек, у которого подтверждена ковид-инфекция, сегодня, 16 октября, – 95. При этом большая часть пациентов имеет признаки заболевания, около 30 процентов – это пациенты со средним и тяжелым течением болезни, нуждающиеся в стационарном лечении.

"С учетом нарастания числа больных и ухудшения эпидобстановки требуется увеличение и коечного фонда для стационарного лечения пациентов. Так, в настоящее время дополнительно развернуты койки в наркологическом диспансере, в Пряжинской ЦРБ, в Сортавальской ЦРБ, в Роддоме им. Гуткина. В особом порядке предусмотрено перепрофилирование коек в Республиканском центре паллиативной помощи на ул. Толстого. Пациенты будут переведены в здание центра на ул. Перттунена", – сообщил Михаил Охлопков.

Процент свободных коек на 16 октября составляет 36,5%.

Напомним, с начала пандемии в БСМП Петрозаводска заболели коронавирусом 45 сотрудников.

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Комментарии

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бюджет
2020-10-16 16:56:46
А че строят между Шуей и Колой? Конфигурация не понятна, может кто подскажет? Это ежели от Колы подниматься вверх к Шуе, к кладбищу.
кир
2020-10-16 16:47:26
М.Охлопков правильный министр и вовремя принимает нужные решения. Заноза, рот не раскрывай.
Izia
2020-10-16 16:42:58
Остальным несчастным больным , кто Ковидом не заразился , остаётся в Карелии только подыхать дома и проклинать горе-чинуш . ((((((((((((((((((((((
кир
2020-10-16 17:01:18
Izia, не пей водку и самогонку и ты долго проживешь. :)
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