Центр паллиативной помощи Карелии перепрофилируют под ковид-центр

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал об увеличениие коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как пишет министр здравоохранения Карелии на своей странице в "ВКонтакте", число новых больных коронавирусом увеличивается. Вчера, 15 октября, в республике зарегистрирован 121 человек, у которого подтверждена ковид-инфекция, сегодня, 16 октября, – 95. При этом большая часть пациентов имеет признаки заболевания, около 30 процентов – это пациенты со средним и тяжелым течением болезни, нуждающиеся в стационарном лечении.

"С учетом нарастания числа больных и ухудшения эпидобстановки требуется увеличение и коечного фонда для стационарного лечения пациентов. Так, в настоящее время дополнительно развернуты койки в наркологическом диспансере, в Пряжинской ЦРБ, в Сортавальской ЦРБ, в Роддоме им. Гуткина. В особом порядке предусмотрено перепрофилирование коек в Республиканском центре паллиативной помощи на ул. Толстого. Пациенты будут переведены в здание центра на ул. Перттунена", – сообщил Михаил Охлопков.

Процент свободных коек на 16 октября составляет 36,5%.

Напомним, с начала пандемии в БСМП Петрозаводска заболели коронавирусом 45 сотрудников.