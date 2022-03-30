Центр Петрозаводска очистили от смета

Подрядчик вывез смет с проспекта Ленина, улицы Кирова и набережной Варкауса, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания «Техрент» досрочно приступила к весенним работам по содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска.

Подрядчик вывозит смёт с магистралей и тротуаров в центре города. Сегодня эти работы развернулись на проспекте Ленина, улице Кирова и набережной Варкауса. Днём на объектах было задействовано около двух десятков единиц специализированной техники. Уборкой смёта в парках и скверах карельской столицы занимается Городской комбинат благоустройства.

За качеством и оперативностью мероприятий круглосуточно следят специалисты администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру «051».