Центр Петрозаводска погряз в мусоре и крысах

Горожане пожаловались засилье грызунов и переполненные контейнеры с отходами.

Горожане пожаловались на то, что мусор не вывозят между домами на улице Свердлова, 2 и Свердлова, 4. На улицах бегают крысы. И их трупы можно встретить на тротуарах. Фотографии опубликовали в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Что происходит с вывозом мусора между Свердлова 2 и Свердлова 4. Мусор не вывозится от слова совсем… Верхушки для вида убирают, баки забиты… Центр города и крыски», — сообщили очевидцы в соцсети.

Ранее писали о том, что в районе Петрозаводска сгорели мусорные контейнеры.