Центр Петрозаводска погряз в мусоре и крысах

Горожане пожаловались засилье грызунов и переполненные контейнеры с отходами.
Горожане пожаловались на то, что мусор не вывозят между домами на улице Свердлова, 2 и Свердлова, 4. На улицах бегают крысы. И их трупы можно встретить на тротуарах. Фотографии опубликовали в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.
«Что происходит с вывозом мусора между Свердлова 2 и Свердлова 4. Мусор не вывозится от слова совсем… Верхушки для вида убирают, баки забиты… Центр города и крыски», — сообщили очевидцы в соцсети.
Ранее писали о том, что в районе Петрозаводска сгорели мусорные контейнеры.
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