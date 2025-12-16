Центр по спасению конечностей создают в Республиканской больнице скорой помощи

В Карелии появится Центр по спасению конечностей. Подобное учреждение на Северо-Западе есть только в Санкт-Петербурге.
Новое подразделение разместят в хирургическом корпусе, который возводят по федеральной целевой программе «Развитие Карелии»
С каждым годом людей с проблемами сосудов нижних конечностей становится больше. Тромбы вен и артерий могут привести к серьезным последствиям, вплоть до ампутации ног.
— С годами на фоне заболеваний, таких как сахарный диабет, атеросклероз и различные эндартерииты, сосуды начинают уменьшаться в просвете. А это ещё больше осложняет и без того сниженную функцию сердца — постоянно работающего «насоса». В итоге всё вместе приводит к ишемии и гангрене конечностей, — объяснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Для лечения пациентов с проблемами сосудов ног применяют рентгенэндоваскулярную хирургию, которая предполагает проведение операции на сосудах под рентгеновским контролем в режиме реального времени. В центре спасения конечностей создадут условия для таких вмешательств. Всё необходимое оборудование уже закупили, а специалисты проходят обучение.
На Северо-Западе центр спасения конечностей есть только в Санкт-Петербурге. С открытием еще одного в Петрозаводске жителям Карелии не придется ездить за специализированной помощью в клиники другого региона.