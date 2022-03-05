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Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
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Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»

Новости. Общество
16:55, 09 Марта 2022

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Лучших представителей внешней торговли выберут по итогам 2021 года.

Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» объявил о проведении ежегодного регионального конкурса «Экспортер года», сообщает Минэкономразвития Карелии.

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2021 года, итоги будут подведены до 1 мая 2022 года.

Экспортеров Карелии приглашают подать заявку в электронной форме на сайте Российского экспортного центра.

К заявке необходимо приложить электронную копию документа о постановке на учет в налоговом органе.

Заявки принимаются до 20 марта 2022 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Экспортер года в сфере промышленности»;
– «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;
– «Экспортер года в сфере услуг»;
– «Экспортер года в сфере высоких технологий»;
– «Трейдер года» (для торговых домов);
– «Прорыв года».

Участник может выбрать только одну из отраслевых номинаций, дополнительно можно выбрать номинацию «Прорыв года».

За дополнительной информацией можно обращаться в Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» по адресу:
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, 2 этаж, каб. 2, тел. 67 20 64, почта: export@kr-rk.ru

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