Центр поддержки экспорта Республики Карелия обучил 44 компании в Школе экспорта РЭЦ

Запишитесь на обучение в Школе экспорта РЭЦ в 2023 году.

Школа экспорта РЭЦ — это программа обучения для начинающих компаний-экспортеров основам и ведению экспортной деятельности, которая сочетает в себе лучшие практики от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятельности России и международный опыт. Основная задача проекта — сформировать у компаний МСП базу знаний для успешного и эффективного старта экспортной деятельности.

Центр поддержки экспорта Республики Карелия ежегодно проводит семинары Школы экспорта РЭЦ с привлечением федеральных и региональных тренеров-практиков. В рамках обучения ЦПЭ Карелии проводит 11 семинаров в год. В 2022 году в обучении приняли участие 44 компании.

Приглашаем субъекты МСП на обучение в Школе экспорта РЭЦ в 2023 году!

Записаться на образовательную программу Школы экспорта РЭЦ на 2023 год можно в Центре поддержки экспорта Республики Карелия по телефону 67-20-64, по e-mail info@export10.ru или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.