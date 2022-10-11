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Центр привлечения иностранных инвестиций в Карелии нашел «точки соприкосновения с Чувашией»

Новости. Экономика
09:29, 01 Ноября 2022
фото: © Центр привлечения иностранных инвестиций в РК

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Представители Карелии обсудили перспективы сотрудничества на межрегиональном форуме в Чувашии.

Постоянный представитель Карелии при президенте РФ Владимир Тимофеев и гендиректор Центра по привлечению иностранных инвестиций и стимулирования импортозамещения для предприятий республики Алексей Раумо приняли участие в межрегиональном форуме в Чувашии.

«Точки соприкосновения и кооперации между Карелией и Чувашией значительны. Именно на эту тему было выступление Владимира Тимофеева на круглом столе „Промышленность — новый импульс“. Владимир Тимофеев в своем выступлении обозначил, что Карелия является индустриальным, экспортно ориентированным субъектом Российской Федерации и открыта для тесного и конструктивного сотрудничества с Чувашией в интересах совместного развития по таким важнейшими отраслям промышленности, как лесопромышленный и горнопромышленный комплексы, энергетика и машиностроение», — пишут в паблике Центра привлечения иностранных инвестиций в РК.

Учатники форума побывали на заводе «Промтрактор» компании «Четра», крупнейшем производстве тяжелой техники в Чувашии. Техника под брендом «Четра» используется при строительстве крупнейших производственных площадок, морских портов, освоении месторождений природных ископаемых и прокладке трубопроводов в 30 странах мира и во всех климатических зонах.  В беседе с Андреем Водопьяновым, генеральным директором группы «Тракторные заводы», стороны пришли к полному пониманию целей и задач сотрудничества предприятий двух регионов, намечены конкретные шаги по движению вперед. Карельский лесопромышленный и горнопромышленный комплекс — потенциальные клиенты группы, особенно в условиях прекращения поставок из недружественных стран, уверены в Центре привлечения иностранных инвестиций в РК.

В ходе форума состоялось знакомство с рядом других предприятий Чувашии, приобретены полезные контакты. Генеральный директор Центра Алексей Раумо встретился с представителями ИТ-кластера и институтов поддержки бизнеса Чувашии, и рассказал им о работе соответствующих структур Карелии. Стороны договорились обмениваться полезным опытом и в дальнейшем.

Кроме того, представители Карелии были радушно приняты главой Чувашии Олегом Николаевым, который выразил готовность к интенсивному сотрудничеству с нашей республикой по всем направлениям. Алексей Раумо и руководители экономического блока правительства Чувашии Дмитрий Краснов и Александр Кондратьев обсудили конкретные шаги по взаимодействию регионов.

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