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Центр привлечения инвестиций в Карелию возглавил гражданин Финляндии

Новости. Экономика
15:41, 01 Февраля 2022

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Содержание центра обойдется республиканскому бюджету в 5 миллионов рублей.

В административном здании на улице Андропова в Петрозаводске, где располагаются республиканские министерства экономического развития и природных ресурсов, появился новый юридический адрес. Со Старого Нового года в этом памятнике советского неоклассицизма обосновалась автономная некоммерческая организация «Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия», на создание которой республиканские власти выделили ни много, ни мало 5 миллионов рублей. Как следует из записи о регистрации юридического лица, генеральным директором центра является гражданин Финляндии Алекси Раумо.

Зачем налогоплательщикам Карелии оплачивать его зарплату и командировочные, читайте в статье «Пять миллионов «на оказание услуг».

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