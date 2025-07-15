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Центр рыбоводства достроят на севере Карелии за 1,6 млрд рублей

Новости. Экономика
13:14, 18 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Главрыбвод нашел подрядчика для 2 и 3 этапа строительства селекционного центра рыбоводства в поселке Сосновец Беломорского округа.

Селекционно-племенной центр рыбоводства, который начали возводить в поселке Сосновец в рамках подготовки к 100-летию образования Карелии еще в 2019 году, достроит Почепский завод металлических конструкций (ООО «ПЗМК»). Предприятие из Зеленограда стало победителем аукциона, который ФГБУ «Главрыбвод» объявляло с апреля пять раз. В ближайшее время с подрядчиком будет заключен государственный контракт на сумму 1,669 млрд рублей. ООО «ПЗМК» должно до конца сентября 2027 года выполнить работы по второму и третьему этапу строительства селекционно-племенного центра рыбоводства. Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете по адресной инвестиционной программе на 2025 – 2027 годы. Об этом сообщили эксперты ТГ-канала Рыбфронт.

По условиям контракта, подрядчик обязан построить восемь зданий селекционного центра, который возводится на базе Выгского рыбоводного завода. В поселке Сосновец появятся выростной цех, цеха содержания и селекции, бытовые помещения, контрольно-пропускные пункты и гараж.

Напомним, селекционно-племенной центр рыбоводства будет специализироваться на разведении форели, обеспечивая рыбоводные хозяйства оплодотворенной икрой и мальком. Здесь планируют производить в 10 млн штук мелкого посадочного материала (малька) и 25 млн штук живой икры в год.

По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Зубарева, данный проект, реализация которого по разным причинам затянулась на несколько лет, очень важен как для Карелии, так и для всей страны.

«В Карелии сегодня открыто 14 инкубационно-выростных цехов суммарной мощностью более 34 млн штук в год. Предприятия закрывают потребность местных рыбохозяйств посадочному материалу на 60%. Этого недостаточно, чтобы выполнить задачи, которые перед нами ставит президент. Согласно утвержденной Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации, до 2030 года мы должны увеличить производство аквакультуры с 380 тысяч тонн до 618 тысяч тонн. К этому же времени показатель по отечественному посадочному материалу должен составлять 80%. Поэтому ждем окончания строительства селекционно-племенного центр рыбоводства в поселке Сосновец.  Он внесет свою лепту в решение стратегически важной для страны задачи - выращиванию собственного качественного рыбопосадочного материала», - сказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Ранее Зубарев принял участие в открытии завода по производству кормов для рыб ценных пород в поселке Березовка Кондопожского района.

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