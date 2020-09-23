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Центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева поможет Карелии в лечении пациентов

Новости. Общество
17:20, 24 Сентября 2020
фото: © правительство Карелии
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Подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и Центром сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, сообщили в правительстве Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков и исполняющая обязанности директора Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" академик РАН Елена Голухова подписали Соглашение о сотрудничестве. Регион и центр будут работать в области теоретической разработки и внедрения в практику здравоохранения Карелии новых технологий организации и оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Благодаря развитию первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра в Карелии наблюдается положительная динамика снижения смертности населения от болезней системы кровообращения, которая по предварительным данным за 8 месяцев 2020 года составила 586,3 случая на 100 тысяч населения, в то время как за 2018 год – 736,5 случая на 100 тыс. населения", − отметил Парфенчиков.

В настоящее время в Карелии завершается строительство современного кардиохирургического отделения с интегрированной операционной для проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств, в связи с чем в ГБУЗ "Республиканская больница им. В.А. Баранова" имеется потребность в постоянном повышении квалификации врачей.

Руководитель Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Елена Голухова обозначила возможные формы сотрудничества и подчеркнула важность согласованных действий по развитию научного потенциала по профилю сердечно-сосудистой хирургии.

В ходе конструктивного диалога обсуждены вопросы внедрения в практическое здравоохранение новых медицинских технологий, расширения практики дистанционных форм и симуляционных методов обучения медицинского персонала по профилям сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, анестезиологии-реаниматологии, рентгенэндоваскулярных диагностик. Также обсудили возможность совместной разработки образовательных программ для подготовки и переподготовки медицинских специалистов с новыми профессиональными компетенциями, осуществление экспертно-аналитической и консультационной деятельности, организации и проведения конференций, совещаний, семинаров, симпозиумов.

Напомним, жители Карелии, перенесшие инфаркт, могут получить бесплатные лекарства.

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