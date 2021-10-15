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Центр социальной работы Петрозаводска после жалоб населения стал работать на час дольше

Новости. Общество
18:00, 15 Октября 2021
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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После жалоб на сложности с записью на личный прием в Отделение Центра социальной работы в Петрозаводске и Прионежском районе увеличена продолжительность работы клиентской службы на набережной Варкауса.

С 15 октября изменился график работы Клиентской службы Отделения по работе с гражданами в Петрозаводске и Прионежском районе  на набережной Варкауса, 1-а. Об этом сообщается в официальном паблике Центра.

Теперь прием граждан осуществляется:

Понедельник - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Среда - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Четверг - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница - с 8.00 до 13.00.

Прием осуществляется по предварительной записи. Записаться можно по телефону (+7 (8142) 59-92-52).

С 14 октября при звонке в колл-центр гражданин в случае намерения записаться на прием будет переадресован к определенному специалисту, производящему запись на прием.

В Центре социальной работы предупредили, что наиболее удобное время для звонков на информационный телефон - с 9 до 11 часов, и с 16 часов. Наименьшее число звонков поступает в четверг и пятницу.

Ранее сообщалось, Центр социальной работы Петрозаводска принимает документы от населения через специальные боксы.

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Комментарии

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nae
2021-10-15 18:14:42
Поход в соц. службу на Варкауса этот тот еще квест. Во-первых, дозвониться и записаться на прием проблема. Можно ожидать соединенеия по 20 мин., а в итоге, происходит разъединение и снова по кругу. А деньги то за связь списываются. Во-вторых, у входа постоянная толпа желающих узнать, спросить, отдать бумажку. Окно для записи, выдачи справок и для просто спросить одно, а желающих много больше. Администратор у входа как может разруливает этот поток, но все равно обстановка постоянно нервозная. В-третьих, в том отделении только принимают документы, а рассматривают в других местах, поэтому если возникнут вопросы, спросить не с кого, специалисты все где то прячутся.
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