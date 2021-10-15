Центр социальной работы Петрозаводска после жалоб населения стал работать на час дольше

После жалоб на сложности с записью на личный прием в Отделение Центра социальной работы в Петрозаводске и Прионежском районе увеличена продолжительность работы клиентской службы на набережной Варкауса.

С 15 октября изменился график работы Клиентской службы Отделения по работе с гражданами в Петрозаводске и Прионежском районе на набережной Варкауса, 1-а. Об этом сообщается в официальном паблике Центра.

Теперь прием граждан осуществляется:

Понедельник - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Среда - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Четверг - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница - с 8.00 до 13.00.

Прием осуществляется по предварительной записи. Записаться можно по телефону (+7 (8142) 59-92-52).

С 14 октября при звонке в колл-центр гражданин в случае намерения записаться на прием будет переадресован к определенному специалисту, производящему запись на прием.

В Центре социальной работы предупредили, что наиболее удобное время для звонков на информационный телефон - с 9 до 11 часов, и с 16 часов. Наименьшее число звонков поступает в четверг и пятницу.

Ранее сообщалось, Центр социальной работы Петрозаводска принимает документы от населения через специальные боксы.