Центр спецсвязи ФСО в Карелии возглавит новый руководитель

Его нынешний начальник Юрий Тарасенко уходит на повышение в Санкт-Петербург.

Как стало известно "Столице на Онего", с 1 июня Центр специальной связи и информации ФСО (Федеральная служба охраны) РФ в Карелии возглавит новый начальник. Уже много лет им руководит 53-летний полковник, в прошлом морской офицер Юрий Тарасенко, о котором коллеги и другие, знающие его люди, отзываются с большим уважением. Однако, по имеющейся у нас информации, с 1 июня Юрий Тарасенко займет более высокую должность заместителя начальника соответствующего Управления ФСО в Санкт-Петербурге.

Кто заменит Юрия Тарасенко в Карелии, официальной информации пока нет. Но известно, что после его отъезда в Санкт-Петербург, исполнять обязанности начальника Центра, очевидно, будет его первый заместитель Александр Козлов.

Поясним, что Центр специальной связи и информации ФСО РФ в Карелии оказывает услуги специальной почтовой связи и по предоставлению правительственной, специальной, документальной связи. Центр также предоставляет услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения и занимается оказанием услуг правительственной специальной телефонной связи и правительственной сотовой связи.