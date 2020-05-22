890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители Карелии могут не платить комиссию за переводы 3
Сегодня 09:20
Женщину, на которой загорелась одежда, доставили в больницу Карелии с ожогами 1
Сегодня 10:19
В Карелии за последние сутки выявлено 16 случаев коронавируса 8
Сегодня 08:48
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 1
Сегодня 15:58

Центр спецсвязи ФСО в Карелии возглавит новый руководитель

Новости. Общество
16:43, 22 Мая 2020
фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Загрузка...

Его нынешний начальник Юрий Тарасенко уходит на повышение в Санкт-Петербург.

Как стало известно "Столице на Онего", с 1 июня Центр специальной связи и информации ФСО (Федеральная служба охраны) РФ в Карелии возглавит новый начальник. Уже много лет им руководит 53-летний полковник, в прошлом морской офицер Юрий Тарасенко, о котором коллеги и другие, знающие его люди, отзываются с большим уважением. Однако, по имеющейся у нас информации, с 1 июня Юрий Тарасенко займет более высокую должность заместителя начальника соответствующего Управления ФСО в Санкт-Петербурге.

Кто заменит Юрия Тарасенко в Карелии, официальной информации пока нет. Но известно, что после его отъезда в Санкт-Петербург, исполнять обязанности начальника Центра, очевидно, будет его первый заместитель Александр Козлов.

Поясним, что Центр специальной связи и информации ФСО РФ в Карелии оказывает услуги специальной почтовой связи и по предоставлению правительственной, специальной, документальной связи. Центр также предоставляет услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения и занимается оказанием услуг правительственной специальной телефонной связи и правительственной сотовой связи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Руслан
2020-05-22 17:16:28
Пусть уходит , если никто не приходит , то в чём смысл этой писанины .
новый
2020-05-22 17:07:22
Да пофиг. Тем более, что заноза на дачу уехала.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции
15.05.2020, 09:14
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек

Аналитика

21.05.2020 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 3
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 41
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:58
Без политики
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 1
Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»