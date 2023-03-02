Центр спорта и отдыха «Фонтаны» разместят в лесопарковой зоне Петрозаводска

В Минэкономразвития Карелии утверждают, что объектов капитального строительства в лесу не будет.

«Столица на Онего» побывала на земельных участках, которые правительство Карелии передало без торгов ООО «Торговая компания «Онего» под размещение центра спорта и отдыха «Фонтаны». Они подходят к популярной в Петрозаводске лыжной трассе и представляют собой живописный лес, преимущественно еловый. Построить что-то на этих участках без вырубки деревьев практически невозможно, но министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев утверждает, что «размещаемые объекты не являются объектами капитального строительства».

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