Центр спортивной подготовки имени Ильи Шегельмана может появиться в Карелии

Перспективы развития национального вида спорта в республике обсудили в рамках партийного проекта «Zа самбо».

Председатель Законодательного Собрания Карелии, секретарь реготделения Единой России Элиссан Шандалович встретился с президентом федерации самбо Карелии Александром Лысенковским и старшим тренером сборной республики по самбо Романом Шегельманом. На встрече обсудили перспективы развития национального вида спорта в республике в рамках партийного проекта «Zа самбо».





По словам парламентария, одна из главных задач – создание в Карелии специализированного спортивного комплекса. Спортсменам и тренерам нужны достойные условия, где можно будет совершенствовать свои навыки, готовить новых чемпионов и проводить соревнования различного уровня. «В рамках партийного проекта будем делать всё возможное, чтобы эта инициатива воплотилась в жизнь», – отметил Элиссан Шандалович.



Участники обсуждения сошлись во мнении, что комплекс должен носить имя легендарного тренера Ильи Романовича Шегельмана.

Карельские самбисты показывают отличные результаты среди спортсменов регионов Северо-Запада. Имена Роберта Мойсеенко, Армана Багдасаряна, Рашада Мурадова, Виктории Яковлевой хорошо известны в самбистском сообществе. «Мы должны поддерживать интерес к этому национальному виду спорта», – подчеркнул председатель Заксобрания Карелии, секретарь реготделения Единой России.



Также Элиссан Шандалович с удовольствием принял приглашение Романа Шегельмана поучаствовать в тренировке и на борцовском ковре овладеть несколькими приемами самбо.