Центр спортивной подготовки Карелии покупает УАЗ «Патриот» почти за 2 миллиона рублей

Объявление о покупке автомобиля появилось на сайте Госзакупок 26 июня.
На сайте размещен договор купли-продажи автомобиля. В нём, в частности, говорится, что фирма «Бета Финанс» предоставит внедорожник в собственность Центру спортивной подготовки по цене 1 миллион 980 тысяч рублей.
Договор пока не подписан, но свою подпись под ним должен поставить директор центра Тимур Зорняков.
Подробнее читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».
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