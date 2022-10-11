Центр управления регионом обучает глав районов Карелии общению с жителями в соцсетях

Специалисты ЦУРа обучают руководителей районов Карелии работе с информацией и обращениями жителей в соцсетях.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о работе центра управления нашим регионом по обучению руководителей муниципалитетов общению с гражданами в социальных сетях.



«С первых дней в должности главы Карелии активно общаюсь с земляками в соцсетях. Люблю этот формат за живую обратную связь. Делюсь важными новостями и всегда нахожу отклик, кстати, не обязательно положительный. Здоровой критике тоже рад.

Думаю, что главам районов тоже не помешает такой онлайн-диалог - он может стать хорошим подспорьем в работе. Специалисты ЦУРа обучают их сейчас работе с информацией и обращениями жителей в соцсетях», - заявил Артур Парфенчиков.



По его словам, о результатах учебы главы районов расскажут на своих страницах во «ВКонтакте».