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«ЦЕНТР УЖАСЕН»: жители Петрозаводска жалуются на обледеневшие тротуары в городе

Новости. Общество
14:56, 05 Января 2023
фото: © Africa Studio / shatterstock

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Петрозаводчане и гости карельской столицы столкнулись с гололедом на городских улицах.

В городском паблике петрозаводчане обсуждают ситуацию, сложившуюся на городских улицах. Многие жалуются на гололед.

«Коммунальные службы работают ужасно! Прошла сегодня по Ленина, от вокзала до набережной, очень скользко, на тротуаре колдобины, посыпано, но все ужасно, можно ноги сломать.  Пока шла, слышала разговоры прохожих, поняла, что это гости нашей столицы и было очень неприятно слышать негатив. В каком состоянии тротуары. Гостей на Новый год приехало много, а ЦЕНТР УЖАСЕН!» — такой крик души вырвался у одной из подписчиц «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

В этом же паблике поблагодарили курьеров за их работу и заметили, что, помимо Центра, очень плохо с посыпкой тротуаров дела обстоят на Дреевлянке.

«По поводу гололёда, у меня бабушка вообще не может выйти на улицу, потому что у неё просто ноги разъезжаются на месте, как она говорит. Когда она ходила по своим делам куда-нибудь, неравнодушные люди помогали ей дойти, потому что она падала на каждом шагу! Спасибо вам, добрые люди, дай Бог вам здоровья», — пожилым людям особенно тяжело в гололед.

Горожане просят исправить ситуацию. Так, на странице главы города одна из подписчиц попросила Владимира Любарского проконтролировать уборку тротуаров.

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