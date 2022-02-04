Центр волонтерства открылся в музее «Кижи» в Карелии

Музей-заповедник «Кижи» приглашает к сотрудничеству добровольцев.

Волонтерский центр музея «Кижи» определил ряд направлений деятельности: экологическое волонтерство, событийное волонтерство, волонтерство в области деревянного зодчества, инклюзивное волонтерство, волонтерство по сохранению культурного наследия. Об этом информирует паблик музея-заповедника.

В настоящее время музей «Кижи» объявил о наборе волонтеров для помощи в организации игровых и творческих площадок традиционного праздника «Арт-Зима в Старом городе», который состоится 12 февраля.

Ранее сообщалось, что виртуальный тур по зимнему острову Кижи в Карелии появился в Сети.