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Новости. Экономика
07:00, 16 Февраля 2018

Центр выгодных покупок "Экономь" приглашает за подарками

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Центр выгодных покупок "Экономь" приглашает за подарками на 23 февраля и 8 марта.

"Экономь" основательно подготовился к предстоящим праздникам 23 февраля и 8 марта и готов предложить своим покупателям достойный выбор подарков для любимых хозяек и любящих защитников. Для подготовки к праздничному застолью и украшению дома есть также хороший выбор посуды, декора и домашнего текстиля. Вы купите всё нужное в одном месте, а на сэкономленную сумму подберёте что-то для себя.

Ассортимент ежедневно пополняется и каждый найдёт товары по своему вкусу, потребностям и возможностям. Цены действительно низкие.

"Экономь" постоянно развивается, чтобы Вы оставались довольны каждым визитом. Ведь "Экономь"  - это не только качество и цены, доступные всем, но и комфортная обстановка и приятное обслуживание.  

Центр выгодных покупок "Экономь" находится на Путейской, 5. Добраться можно как на личном автомобиле, так и общественным транспортом: любым удобным маршрутом доезжаете до автовокзала или автобусом №5 до остановки на ул. Муезерской. Ещё 5-7 минут пешей прогулки и вы уже в "Экономь", где вам очень рады!

Приходите, приезжайте и вступайте в группу "Экономь" в "ВКонтакте".

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