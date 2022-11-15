Центр здоровья для реабилитации инвалидов откроется в Петрозаводске

Жители Петрозаводска с заболеваниями опорно-двигательного аппарата смогут проходить реабилитацию в Центре здоровья, который скоро откроется в городе.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, Центр создает некоммерческая организация «Dr. Sport», ставшая победителем конкурса грантов для НКО.

Помещение на улице Калинина, 25, выделила администрация города. Там будет зал для занятий детей. В помещении идет ремонт. Тренажеры изготовила карельская компания Mb Barbell. Во втором зале, на улице Пробной, будут проходить реабилитацию взрослые, в том числе участники СВО.