Центр здоровья в петрозаводской поликлинике получил новое оборудование

Городская поликлиника № 2 в Петрозаводске продолжает обновлять свой Центр здоровья.
В учреждение поступила партия нового современного оборудования для расширенной диагностики пациентов.
Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, среди поступившей медицинской техники — биоимпедансный анализатор, который оценивает состав тела и обмен веществ, а также компьютерный спирометр для проверки работы легких. Кроме того, в центр доставили систему для контроля уровня сахара в крови, электронные весы, ростомер и тонометр.
Летом в кабинетах Центра здоровья провели косметический ремонт. В помещениях покрасили стены, двери, потолки и батареи.
Развивать центры здоровья помогает федеральный проект «Здоровье для каждого» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
