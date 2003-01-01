Центр здоровья в петрозаводской поликлинике получил новое оборудование

Городская поликлиника № 2 в Петрозаводске продолжает обновлять свой Центр здоровья.

В учреждение поступила партия нового современного оборудования для расширенной диагностики пациентов.

Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, среди поступившей медицинской техники — биоимпедансный анализатор, который оценивает состав тела и обмен веществ, а также компьютерный спирометр для проверки работы легких. Кроме того, в центр доставили систему для контроля уровня сахара в крови, электронные весы, ростомер и тонометр.

Летом в кабинетах Центра здоровья провели косметический ремонт. В помещениях покрасили стены, двери, потолки и батареи.

Развивать центры здоровья помогает федеральный проект «Здоровье для каждого» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

