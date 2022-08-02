Центральная площадь Петрозаводска покрылась масляными лужами от автомобилей (ФОТО)

Многочисленные пятна от машинного масла обнаружились на площади Кирова в Петрозаводске.

Об этом написал очевидец из числа подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте. Он разместил фотографии масляных следов.

По его мнению, их оставили автомобили, на которых проводят занятия инструкторы автошкол. Учебные машины часто можно видеть на площади Кирова.